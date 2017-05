இலங்கையில் மோடி சுற்றுப் பயணம்.. அதிபர் சிறிசேனாவுடன் சந்திப்பு.. இரவு விருந்தில் பங்கேற்பு

இலங்கை அதிபர் சிறிசேனாவை அவரது மாளிகையில் மோடி சந்தித்தார். அங்கு, மோடிக்கு இரவு விருந்து பரிமாறப்பட்டது. வடக்கு மாகாண முதல்வர் விக்னேஸ்வரனும் அதில் பங்கேற்றார்.

Delighted to meet President @MaithripalaS in Colombo. pic.twitter.com/Ubh7tYIXUk

English summary

President Sirisena hosted Indian PM Narendra Modi for dinner at Presidents house. PM, Speaker, Opposition Leader, northern CM also attended.