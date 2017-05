இந்தியாவின் தேசிய தலைவர் எம்ஜிஆர்- இலங்கையில் புகழாரம் சூட்டிய மோடி

இந்தியாவின் தேசிய தலைவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் இந்த மண்ணில் பிறந்தவர் என்று இலங்கையில் பேசிய மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 15:29 [IST]

English summary

In more recent times, you have gifted to the world one of the finest spinners in cricket, Muttiah Muralitharan. Another national icon of India from later years, Puratchi Thalaivar MGR was born on this very soil, establishing a life-long connection said PM Modi