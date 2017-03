யாழில் சர்ச்சைக்குரிய லைக்காவின் ஞானம் அறக்கட்டளை விழாவில் ரஜினிகாந்த் பங்கேற்கிறார்!

யாழ்ப்பாணத்தில் சர்ச்சைக்குரிய லைக்கா நிறுவனத்தின் ஞானம் அறக்கட்டளையின் விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பங்கேற்க உள்ளார்.

English summary

Super Star Rajinikath will attend the controversial Lyca's trust function on Apr 9 at Jaffna, Srilanka.