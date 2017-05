இலங்கையில் கைது செய்யப்பட்ட ரோஹிங்கியா அகதிகள்… மியான்மருக்கு நாடு கடத்தப்படும் அபாயம்

இலங்கையில் கைது செய்யப்பட்ட மியான்மர் நாட்டைச் சேர்ந்த அகதிகள் மீண்டும் மியான்மருக்கே நாடு கடத்தப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Nearly 30 Rohingya Refugees were forced to send Myanmar again from Sri Lanka.