தமிழக மீனவரை எங்களது கடற்படை சுட்டுக் கொல்லவில்லை.. கூசாமல் பேசும் இலங்கை

தமிழக மீனவர்களை இலங்கைக் கடற்படையினர் சுட்டுக்கொல்லவில்லை என்று இலங்கை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

SL government has refused that hits navy soldiers killed Tamil Nadu fisherman near Kachatheevu.