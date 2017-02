இலங்கை வரை பரவிய சசிகலா புகழ்... சிறையில் தலையனை கேட்டது குறித்து அமைச்சர் விமர்சனம்

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு குற்றவாளியான சசிகலா சிறையில் தலையனை கேட்டதாக இலங்கை அமைச்சர் ஒருவர் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Sri lankan minister Ranjan ramanayakka was talking about Sasikala in a party public meeting. He was saying to the people that culprit Sasikala was asking pillow and all in jail.