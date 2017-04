இந்தியாவில் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட இலங்கை வீரர் திடீர் மரணம்… நீர்மூழ்கி பயிற்சியின் போது பரிதாபம்!

இந்தியாவில் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட இலங்கை கடற்படை வீரர் திடீரென மரணம் அடைந்துள்ளார். நீர்மூழ்கி பயிற்சியின் போது அவர் மூச்சுத் திணறி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sri Lankan Navy personal, who took training in India, died suddenly.