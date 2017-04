இலங்கை பிரதமர் ரணில் இன்று டெல்லி வருகிறார்… மோடியுடன் நாளை முக்கிய பேச்சுவார்த்தை!

இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க இன்று டெல்லிக்கு வருகை தருகிறார். அவர் நாளை இந்தியப் பிரதமர் மோடியுடன் முக்கிய பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுகிறார்.

English summary

Sri Lankan PM Ranil Wickremesinghe arrives today on a five-day official visit to India.