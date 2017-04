இலங்கைப் பிரதமரின் டெல்லி பயணம்… சர்ச்சைக்குள்ளாகும் திருகோணமலை பெட்ரோல் கிடங்கு விவகாரம்

இலங்கைப் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் இந்தியப் பயணத்தால் திருகோணமலை எண்ணெய் கிடங்குகள் தொடர்பான விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

English summary

Trade Union in Trincomalee stages a protest against Indo-Lankan pact for establishing a petroleum refinery.