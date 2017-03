தமிழக மீனவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தவில்லையாம் - சிங்கள கடற்படையின் அபாண்ட பொய்!

தமிழக மீனவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தவே இல்லை என இலங்கை கடற்படை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Srilanka coastal spokes person told that srilankan coastal force did not shoot on tamil fisherman.