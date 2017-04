காணாமல் போனவர்களை மீட்டுத் தரக் கோரி இலங்கை தமிழர் பகுதிகளில் முழு அடைப்புப் போராட்டம்!

யுத்தத்தின் போது காணாமல் போனவர்களை மீட்டுத் தரக் கோரி இலங்கையில் தமிழர் வாழும் பகுதியில் முழு அடைப்புப் போராட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதனால் அங்கு இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.

English summary

Tamil Movement and families of people who disappeared in Sri Lanka during civil war stage a protest in North and East in Sri Lanka.