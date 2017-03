பாலியல் வதை முகாம்களில் தமிழ்ப் பெண்கள்.. பெண்கள் தினத்தில் இலங்கை அட்டூழியம்

பாலியல் வதைமுகாம்களில் தமிழ்ப் பெண்களை அடைத்து வைத்து இலங்கை ராணுவம் சித்ரவதை செய்வதாக நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்ளதின் பெண்கள் விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் பாலாம்பிகை முருகதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister of Transnational Government of Tamil Eelam Balambigai has remembered Tamil women suffered in sexual concentration camp on March 8 in Sri Lanka.