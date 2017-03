தமிழக அரசியல்வாதிகள் சுயரூபத்தை மீண்டும் வெளிப்படுத்திவிட்டனராம்.. சொல்வது ராஜபக்சேவின் மகன் நாமல்

தமிழக அரசியல்வாதிகள் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு உதவக் கூடாது என்ற தங்கள் சுயரூபத்தை தற்போது மீண்டும் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் என்று ராஜபக்சேவின் மகன் நாமல் ராஜபக்சே தெரிவித்தார்.

True nature of Tamil Nadu politicians is revealed again. They won't allow anyone, even @superstarrajini , to help #SriLanka 's Tamil people.

