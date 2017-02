ஜன. 26ல் சிறிசேன மரணம்.. ஆரூடம் சொன்ன ராஜிவை அடித்த விஜித றோகண கைது

இலங்கை அதிபர் மைத்திரிபால சிறிசேன ஜனவரி மாதம் 26ம் தேதி நிச்சயம் மரணம் அடைவார் என்று வீடியோ மூலம் ஆரூடம் சொன்ன சோதிடர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அதே வீடியோவில் பிரதமராக மகிந்த ராஜபக்ச பதவி ஏற்பார் என்

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 16:52 [IST]

English summary

Astrologer Vijitha Rohana was arrested by the CID Police in Sri Lanka, on charges of circulating a video forecasting the death of Maithripala Sirisena.