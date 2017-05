இங்க இந்தியில எழுதினா... அங்க தமிழ்ல எழுதனும் பொன்.ராதாவை கலாய்த்த ராதாரவி - வீடியோ

தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் மைல்கற்களில் இந்தியில் எழுதினல், வடநாட்டிலிருக்கும் மைல்கற்களில் தமிழில் எழுத வேண்டும் என திமுக பேச்சாளர் நடிகர் ராதாரவி கூறியுள்ளார்.

English summary

If you write in Hindi in tamilnadu mile stones for the convenience of North indian, you have to write Tamil in North india mile stones said Dmk Radha Ravi in meeting in Tiruppur.