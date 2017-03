ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் தயார் நிலையில் 1,200 வாக்குப் பதிவு எந்திரங்கள்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலலை முன்னிட்டு 1200 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

English summary

1,200 EVM machines are ready in RK Nagar constituency. Tight security measures are done.