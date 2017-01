பொங்கல் சிறப்பு பேருந்துகள் இன்று முதல் இயக்கம்- சொந்த ஊர் செல்ல ஒரு லட்சம் பேர் முன்பதிவு

பொங்கல் பண்டிகைக்காக, சென்னையில் இருந்து வெளியூர் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

English summary

Nearly one lakh passengers have booked in Govt buses to travel to their places during Pongal holidays