தேர்தல் ஆணையத்தின் பாதுகாப்பு வளையத்தில் ஆர்.கே. நகர் - 10 கம்பெனி துணை ராணுவப்படையினர் ரோந்து

தேர்தல் ஆணையத்தின் முழு கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் ஆர்.கே. நகர் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 10 கம்பெனி துணை ராணுவப்படையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

10 Company Central paramilitary force will take over the security of all 256 R K Nagar polling stations.