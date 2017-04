எதிர்க்கட்சிகள் புகார்.. ஆர்.கே.நகரில் அதிக அளவில் துணை ராணுவத்தினை களமிறக்க தேர்தல் ஆணையம் முடிவு

ஆர்.கே.நகர் இடைதேர்தலுக்கு துணை ராணுவம் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

10 CRPF companies to take over RK Nagar by poll ,says Election commission.