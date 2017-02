மணப்பாடு படகு விபத்து பலி எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்வு - 20 பேர் மீட்பு

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே நேற்று மாலை மணப்பாடு கடலில் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பலி எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கடலில் இருந்து அபிநயா என்ற 12 வயது சிறுமியின் உடல் மீட்கப்

English summary

10 people died after a boat carrying 20 capsized near Manapad shore in Tuticorin district.