கேஸ் சிலிண்டர் கீழ் பதுங்கி உஸ் என்று சத்தம் கொடுத்த 10 அடி நீள பாம்பு… இலாவகமாக பிடித்த இளைஞர்

கேஸ் சிலிண்டர் கீழ் பதுங்கி இருந்த 10 அடி நீள ராஜ நாகத்தை இலாவகமாக இளைஞர் ஒருவர் பிடித்தார். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

10-foot-long King Cobra was rescued from a house in Sengottai.