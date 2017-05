தமிழகத்தில் 10 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம்: தமிழக அரசு உத்தரவு

தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளின் இயக்குனர்கள் உள்பட 10 ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

10 IAS officers were transferred in tamilnadu on tuesday.