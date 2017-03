காதும் காதும் வச்சா மாதிரி 10 சொகுசு ரேஸ் கார்கள் விடுவிப்பு.. செல்வாக்கு இருந்தால் எதுவும் நடக்கும்

பணம் இருந்தால் எதுவும் நடக்கும். போலீஸ் மீது காரே ஏற்றினாலும், பணத்தைக் கொடுத்து வெளியே வந்துவிடுவார்கள் சொகுசு கார் ஓட்டும் செல்வந்தர் வீட்டின் செல்லங்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

10 luxury race cars, which seized for rash driving were released at midnight by police.