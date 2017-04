திண்டுக்கல் அருகே பரிதாபம்.. வறுமையால் விற்கப்பட்ட 10 மாத ஆண் குழந்தை..!

வறுமை காரணமாக விற்கப்பட்ட 10 மாத ஆண் குழந்தை மீட்கப்பட்டுள்ளது. விற்பனைக்கு காரணமாக இருந்த ஏஜென்ட்டுகள் தலைமறைவாக உள்ளனர். அவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

10 month old boy baby, who was sold for money was rescued in Karur by police, one arrested.