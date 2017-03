அங்க டெல்லியில் பேச்சுவார்த்தை! இங்க நடுக்கடலில் இலங்கை மீண்டும் அட்டூழியம்- 10 மீனவர்கள் கைது!

டெல்லியில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் நிலையில் 10 தமிழக மீனவர்களை மீண்டும் கைது செய்து அட்டூழியத்தை அரங்கேற்றியுள்ளது இலங்கை கடற்படை.

English summary

Ten Tamil Nadu fishermen have been arrested by Sri Lankan Navy.