கோயம்பேட்டு மார்க்கெட்டில்.. கார்பைடு கற்கள் மூலம் பழுக்க வைத்த 1 டன் மாம்பழங்கள் பறிமுதல்

சென்னை கோயம்பேட்டில் கால்ஷியம் கார்பைடு கற்கள் மூலம் செயற்கையாக பழுக்க வைத்த 1 டன் மாம்பழங்களை உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

English summary

In a major haul, the Food Safety Officers have seized as much as ten tonnes of artificially ripened mangoes from a go-down here on yesterday in Chennai Koyambedu market.