ராமமோகன் ராவ் கட்டிலில் தங்கம் பதுக்கல்- சம்பந்தி வீட்டில் 100 கோடி ஆவணங்கள் சிக்கியது

தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன் ராவ் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரி சோதனையில் கட்டுக்கட்டாக பணம், தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Rs 100 crore unaccounted assets have been recovered in Rama mohan rao residence.