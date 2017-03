ஆர்.கே.நகரில் அதிமுகதான் 100 சதவீதம் வெற்றி பெறும்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி சொல்லும் அடடே காரணம்

ஆர்.கே. நகரில் அதிமுக 100 சதவீம் வெற்றி பெறும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 15:31 [IST]

English summary

TTV Dinakaran will win in R.K. Nagar by-election, said Edapadi Palanisamy in Coimbatore.