மீண்டும் போராட்டக் களமாகும் நெடுவாசல்.. நாளை 100 கிராம மக்கள் திரள்கிறார்கள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து 100 கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் நெடுவாசல் கிராமத்தில் கூடி போராட முடிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

Central govt has inked pact with private companies for hydrocarbon project. 100 villagers around Neduvasal are decided to start their protest tomorrow.