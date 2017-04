வியர்க்குரு, அம்மை நோய் வராமல் தடுக்க வேண்டுமா? நம்பிக்கையோடு இதை செய்யுங்க

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியில் இன்று சேத்தாண்டி திருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Devotees smearing clay on head to toe to avoid skin diseases. The function called Seththandi thiruvizha in Kamudhi has celebrated today.