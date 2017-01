சேலத்தில் ரயில் சிறைபிடிப்பு.. பொது சொத்தை சேதப்படுத்தியதாக 1000 பேர் மீது வழக்கு

சேலத்தில் ரயிலை சேதப்படுத்தியதாக 1000 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Railway Police has booked cases against 1000 persons for allegedly damaging the engine and coaches of a passenger train in salem