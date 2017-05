இன்னிக்கு கொஞ்சம் வெப்பம் குறைவாம்.. சென்னையில் அதிகபட்சம் 102 டிகிரி வெயில்- வானிலை மையம் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் இன்று சற்று வெப்பம் குறைந்து காணப்படும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Chennai experienced 102 degree Farenheit today said Met office.

