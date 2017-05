தகதக தஞ்சையில் 104 டிகிரி பாரன்ஹீட்.... மக்கள் ரியாக்ஷன்- "அவ்வ்வ்...."

தஞ்சையில் 104 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. இதனால் மக்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 16:17 [IST]

English summary

Thanjavur touches 104 degree Fahrenheit temparature.People residing in the interior parts are afftected by heat wave.