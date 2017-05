பிளஸ் 2 ரிசல்ட்: மார்க் குறைந்தால் கவலைப்படாதீங்க 104க்கு போன் பண்ணுங்க

பிளஸ் 2 வில் மதிப்பெண் குறைந்த மாணவர்களின் மன அழுத்தம் போக்க 104 தொலைபேசி சேவை தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Plus Two results today announces stress levels are high among students and parents. government run 104 health helpline.