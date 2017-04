தமிழகம் முழுவதும் 104 பெண் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் இன்ஸ்பெக்டர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர்.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 16:20 [IST]

English summary

DGP Rajendran has promoted 104 woman sub-inspectors to the rank of Inspectors.