மீனவர் போட்ட வலையில் சிக்கியது 10ம் நூற்றாண்டு முருகன் சிலை… கன்னியாகுமரியில் பரபரப்பு

கடலில் மீன் பிடிக்க போட்ட வலையில் அரிய முருகன் சிலை சிக்கியுள்ளது. இதனால் கன்னியாகுமரி மீனவர்களிடையே பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Kanyakumari fishermen found 10th century Murugan statue, when they were spreading net at Sea.