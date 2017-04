10ம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி தொடக்கம்

10ம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி நெல்லையில் தொடங்கியது. இம்மாதம் 15ம் தேதிக்குள் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் நிறைவடைய உள்ளது.

English summary

10th Exam Paper Correction has been started in Thirunelveli.