எதிர்பார்த்த மார்க் கிடைக்கவில்லையே... விரக்தியில் 10ம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை

10ம் வகுப்பு தேர்வில் எதிர்பார்த்த மார்க் கிடைக்கவில்லையென மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ள சம்பவம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

10th Girl student commits suicide at Ariyalur district Navalur Colony Village.Tragedy has happenend at Ariyalur district.