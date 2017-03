இன்னும் சற்றுநேரத்தில் தொடங்குகிறது 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் தொடங்குகின்றன.

English summary

10th standard public exam starts today. In tamil nadu Puducherry around 9,94,167 Students are writing the exam.