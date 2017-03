பட்டாசு ஆலைகளின் தீ விபத்தை தடுக்க புதிய கண்டுபிடிப்பு.. அரசுப் பள்ளி மாணவரின் ரஷ்யா கனவு நனவாகுமா?

பட்டாசு ஆலைகளின் தீ விபத்தை தடுக்க தானியங்கி தீயணைப்பான் கண்டுபிடித்துள்ள மாணவன் ஜெயக்குமார் ரஷ்யாவில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கு பயிற்சிக்கு செல்ல உள்ளார்.

English summary

A 10th standard student of a government high school in Sivakasi, Tamil Nadu, has developed a fire safety device with a heat sensor.