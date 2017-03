ஜெ. இறந்தது எத்தனை மணிக்கு?

பன்னீர்செல்வம் கூறுவதை பார்த்தால், ஊடகங்களுக்கு கிடைத்த தகவலை போலவே பன்னீர்செல்வத்திற்கும் ஜெயலலிதா மாலையிலேயே மறைந்த செய்தி கிடைத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 18:32 [IST]

English summary

Former Chief Minister of Tamil Nadu O Panneerselvam did what was expected out of him on Wednesday when he dropped a bomb. Speaking during his day-long hunger strike demanding probe into Jayalalithaa's death, O Panneerselvam said that he was informed of Jayalalithaa's death at around 6.30 PM on December 5.