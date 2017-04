திருவண்ணாமலை கோவிலில் 1100 வருடம் பழமையான முதலாம் ஆதித்யன் அரிய கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு!!!

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் 1100 ஆண்டுகள் பழமையான முதலாம் ஆதித்தனின் கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, April 14, 2017, 15:19 [IST]

English summary

1100 Years Rare Inscription Found out in Tiruvannamalai Temple, at 3rd Prakaram. This inscription was the Second Most Inscription of Temple , which is Not yet recorded.