ஈஷா ஆசிரமத்திலுள்ள ஆதியோகி சிலைக்கு கின்னஸ் சான்றிதழ்! ஏன் தெரியுமா?

உலகின் மிக பிரம்மாண்ட சிலை என கோவை மாவட்டம் வெள்ளியங்கிரியில் உள்ள 112 அடி மார்பளவு ஆதியோகி சிலைக்கு கின்னஸ் விருது வழங்கியுள்ளது.

English summary

The 112-ft face of Adiyogi at IshaYogaCenter has been recognized as the largest sculpture on the planet by Guinness World Records!