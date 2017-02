மக்கள் எதிர்ப்பிற்கிடையில் 112 அடி சிவன் சிலை திறப்பு.. பிரதமர், முதல்வர் பங்கேற்பு

மக்களின் கடுமையான எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கிடையே 112 அடி சிவன் சிலை கோவையில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பிரதமர் மோடி, தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமி ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

112 Shiva statue was unveiled at Coimbatore, TN CM edapadi palanisamy attended the function with PM.