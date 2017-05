+1ல் ஃபெயிலானால் படிப்பு கெடாது.. 12ம் வகுப்பை தொடரலாம்.. செங்கோட்டையன் உறுதி

பிளஸ் 1 வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தோல்வி அடைந்தால், படிப்பை நிறுத்தாமல் 12ம் வகுப்பை தொடரும் வகையில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 17:19 [IST]

English summary

11th failed student will continue their 12th class, says Sengottaiyan.