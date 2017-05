10, 11, 12ம் வகுப்புகளில் பொதுத்தேர்வு.. மாணவர்களை ‘ஸ்மார்ட்’டாக்கும்.. கல்வியாளர்கள் நம்பிக்கை

பிளஸ் 1 வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படும் என்று கல்வித் துறையின் அறிவிப்பு மாணவர்களை மேம்படுத்தும் என்று கல்வியாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 17:02 [IST]

English summary

11th public exam declaration by government is welcomed by educationist.