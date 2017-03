கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க சென்ற 12 பேர் சிறைபிடிப்பு.. இலங்கை கடற்படையினர் மீண்டும் அட்டூழியம்

கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்ற 12 மீனவர்கள் மீண்டும் சிறை பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். இலங்கை கடற்படையினரின் அட்டூழியம் தொடர்வதால் மீனவர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

English summary

12 Tamil fishermen werearrested by Sri Lankan Navy for allegedly fishing in their territorial waters.