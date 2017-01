கும்பகோணம் அருகே 12 வயது சிறுவன் நரபலி: சூலத்தில் குத்தப்பட்டிருந்த உடலை மீட்டு போலீஸ் விசாரணை

கும்பகோணம் அருகே 12 வயது சிறுவன் நரபலி கொடுக்கப்பட்டுள்ளான் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

12-year-old boy has been killed for human sacrifice in a temple at Kumbakonam. This incident has caused a stir in the area.