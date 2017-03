ரூ. 3 கோடி பணம், 3 கிலோ தங்கத்துக்கு வாங்கப்பட்ட 122 எம்.எல்.ஏக்கள்.. ஆனந்தராஜ் பரபர!

சசிகலா அணியில் உள்ள அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 122 பேருக்கும் தலா 3 கிலோ தங்கம், 3 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்துள்ளனர் என்று நடிகர் ஆனந்தராஜ் பரபரப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 122 எம்எல்ஏக்களும் குடும்பத்தின்

Actor Anandaraj has said that all 122 ADMK MLAs have been bought for Rs 3 crore cash and 3 kg gold by Sasikala group.