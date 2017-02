ஆளுநர் விரைவில் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுப்பார்.. செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை

124 எம்.எல்.ஏ.,க்களின் ஆதரவு எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு உள்ளதாக அதிமுக அவைத் தலைவர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

124 MLAs support to Edapaadi Palanisamy, said former minister Senkottaiyan